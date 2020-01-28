Президент США Дональд Трамп рассказал о деталях плана США по ближневосточному урегулированию предполагает сосуществование израильского и палестинского государств.

Об этом 28 января пишет Reuters.

"Мое виденье (план - Ред.) представляет беспроигрышную возможность для обеих сторон, реалистичное сосуществование двух государств", - сказал Трамп, выступая в Белом доме во вторник.

Он отметил, что Израиль "делает большой шаг в сторону мира". Американский лидер указал, что палестинцы "заслуживают намного лучшей жизни". По его словам, данный план представляет собой "самое детализированное предложение" по ближневосточному урегулированию, которое когда-либо выдвигалось. В частности, США и Израиль подготовят карту, которая будет отображать границы двух будущих государств - палестинского и израильского. По его словам, Вашингтон направил в Палестину письмо с изложением подробностей "сделки века".

Это детальный документ на 80 страниц.

"Сделка века" подразумевает:

Иерусалим останется неделимой столицей Израиля;

Палестина должна отказаться от террора;

площадь Палестины "фактически удвоится";

Палестина получит столицу в Восточном Иерусалиме;

США откроют посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме;

США обещают помочь палестинцам создать государство.

По словам американского президента, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху согласился взять "сделку века" США за основу для переговоров с Палестиной. Будет создан совместный комитет США и Израиля по реализации плана.

В преддверии обращения Дональда Трампа в Палестине прошли массовые протесты. На улицы вышли тысячи жителей, которые требовали не вмешиваться в их дела. Некоторые жгли портреты американского президента. Глава палестинской администрации Махмуд Аббас раскритиковал действия Вашингтона. Он сообщил, что не поднял трубку, когда ему звонили из США. "Я сказал "нет", и я продолжу говорить "нет"... Мы готовимся к трудным временам", - приводит его слова The Jerusalem Post.

Напомним, что глава Палестины в конце прошлого года пригрозил разорвать все отношения с США.

Также мы писали о том, что Палестина разорвала все соглашения с Израилем и объявила бойкот Белому дому.