Власти Ивано-Франковска пришли на церемонию прощания с последним в городе участником дивизии СС "Галичина" Михаилом Муликом. Он умер 25 января на сотом году жизни.

Об этом сообщает издание "Курс".

"Галичина" входила в состав войск СС и воевали в составе гитлеровской армии во Второй мировой войне.

Несмотря на действующий в Украине запрет пропаганды нацизма, на похоронах были люди в гитлеровской форме и звучали хвалебные речи в адрес покойного.

"За его плечами годы сибирских лагерей, ссылок и допросов - все ради свободной Украины. Его неутомимая борьба за судьбу родного государства всегда будет служить ярким примером патриотизма и любви к Родине", - заявил секретарь ивано-франковского горсовета Виктор Синишин.

А мэр города Руслан Марцинкив заверил, что в ближайшее время появится улица имени Мулика.

"Сегодня мы хороним целую эпоху национально-освободительной борьбы. Он был очень пунктуальным, в нем всегда чувствовалась та военная подготовка. Даю обещание, что со временем в нашем городе появится улица имени Михаила Мулика - почетного гражданина и последнего дивизионника Ивано-Франковска", - высказался мэр.

Фото: Facebook/ eduard.dolinsky

Мулик и в последние годы жизни был обласкан властью: он состоял председателем краевого братства дивизионников "Галичина" и был почетным гражданином Ивано-Франковска.

Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский прокомментировал похороны в своем Facebook.

"Общественность, духовенство и официальные лица Ивано-Франковска торжественно проводили в последний путь ветерана дивизии СС "Галиция", активиста ОУН Мыхайла Мулыка. Смело боролся Мыхайло Мулык за торжество идей Адольфа Гитлера, за победу германского оружия под руководством рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Подвиг почетного гражданина Ивано-Франковска навеки останется в сердцах горожан. Похоронен ветеран будет на Аллее Славы", - написал Долинский.

Ранее "Страна" цитировала слова преемника Вятровича на посту главы Института нацпамяти о том, что символика дивизии СС "Галичина" не способствует общественному диалогу в Украине и допустима только в кино.

Мы также писали, что 22 января в США умер причастный к массовым убийствам нацист из СС "Галичина" Михаил Каркоць.