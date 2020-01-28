Во Львовской области заместитель военкома заказал избиение своего бывшего начальника и поджог его машины. Правоохранители вышли на заказчика и инсценировали поджог авто.

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры западного региона.

"Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о "заказе" поджога автомобиля военного комиссара. Вознаграждение за совершение преступления составило $1000. Кроме того, в планы "заказчика" входили избиение военного комиссара, и поджог его служебного кабинета", – говорится в сообщении пресс-службы.

Позже стражи порядка вышли на заказчика, получили аванс и инсценировали поджог личного автомобиля районного военкома. После этого они использовали СМИ для распространения информации о сожженом авто, чтобы убедить заказчика.

Сообщается, что заказчик был задержан в прошлую среду во время передачи основной части оплаты за заказ – $800.

Так, по информации правоохранителей, заказчиком был бывший заместителя военного комиссара Стрыйского военкомата.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15 и частью 2 статьи 194 УК Украины (покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

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