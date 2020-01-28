Сегодня, 28 января, архивный альбом к 20-летию нахождения Владимира Путина у власти пополнился новыми материалами за 2010-2014 годы.

Фото опубликовано в рамках проекта "Путин. 20 лет".

На фотографиях лидер России изображен с разными животными - белым медведем, лосем, леопардом и собакой. Щенка болгарской (каракачанской) овчарки Путин трогательно прижимает к себе. Каракачанская овчарка по кличке Баффи - подарок Путину от главы правительства Болгарии. Баффи стала символом успешного завершения переговоров о поставках газа в 2010 году.

Фото: 20.kremlin.ru

"Путин. 20 лет" - это альбом из архивных фотографий и видео, снятых кремлевскими фотографами. В него войдут кадры за два десятилетия начиная с 1999 года, когда Путин стал исполняющим обязанности президента.

Архив начали публиковать на сайте проекта в конце декабря и продолжат в течение нескольких недель.

Напомним, что появилось видео, как Путин и Буш-младший танцевали "Барыню".