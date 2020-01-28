В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике на глаза людям попалась небольшая группа лебедей-кликунов. Он плавали по не замерзшей реке и величественно летали над прибрежными зарослями.

Фото птиц и речных окрестностей авторства Станислава Гуменнюка появились в Facebook организации.

Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

Лебедей-кликунов можно нередко встретить в заповеднике, так как он входит в ареал их обитания в Европе. Это крупные птицы весом от 7 до 10 кг, правда, несколько мельче шипунов.

Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

Отличительной особенностью кликунов является клюв лимонно-желтого цвета с черным кончиком и белоснежное оперение. Интересно, что чистый белый цвет оперения кликун приобретает лишь на третий год жизни. А юные особи сероватые.

Шею кликуны держат прямо, не сгибая ее в форме буквы "S", как лебедь-шипун.

Прошлой весной "Страна" публиковала фото из заповедника с лебедями-шипунами.

Также мы рассказывали, как в Бортничах Киевской области стая диких лебедей и уток прилетела на станцию биологической очистки сточных вод, где решила переждать зиму.