Во вторник, 28 января, гривня ослабла на межбанковском валютном рынке до 24,755 грн/$1 с 24,590 грн/$1 в предыдущий рабочий день. К окончанию торгов доллар стал стоить 24,74-24,77 грн. В свою очередь НБУ на среду, 29 января, установил официальный курс на уровне 24,7204 грн/$1.

Об этом сообщает издание "Интерфакс" со ссылкой на информацию диллеров коммерческих банков.

В Нацбанке уточнили, что справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 28 января упал до 24,7119 грн/$1 с 24,5807 грн/$1.

Кроме того, НБУ установил официальные курсы гривни к другим иностранным валютам на 22 января 2020 года.

USD 1 доллар США - 24.7204 грн

EUR 1 евро - 27.2085 грн

RUB 10 российских рублей - 3.9495 грн

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 24 января составил 530,8 млн в долларовом эквиваленте в том числе $452,6 млн.

Ранее мы писали, что гривна недооценена по отношению к американскому доллару на 58%. Такой показатель был рассчитан по индексу БигМака.

Также "Страна" разбирала, почему новая неделя на межбанке началась с нового подорожания доллара.