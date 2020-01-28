Курс валют на 29 января. Гривня продолжила падение относительно доллара
Во вторник, 28 января, гривня ослабла на межбанковском валютном рынке до 24,755 грн/$1 с 24,590 грн/$1 в предыдущий рабочий день. К окончанию торгов доллар стал стоить 24,74-24,77 грн. В свою очередь НБУ на среду, 29 января, установил официальный курс на уровне 24,7204 грн/$1.
Об этом сообщает издание "Интерфакс" со ссылкой на информацию диллеров коммерческих банков.
В Нацбанке уточнили, что справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 28 января упал до 24,7119 грн/$1 с 24,5807 грн/$1.
Кроме того, НБУ установил официальные курсы гривни к другим иностранным валютам на 22 января 2020 года.
USD 1 доллар США - 24.7204 грн
EUR 1 евро - 27.2085 грн
RUB 10 российских рублей - 3.9495 грн
Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 24 января составил 530,8 млн в долларовом эквиваленте в том числе $452,6 млн.
Ранее мы писали, что гривна недооценена по отношению к американскому доллару на 58%. Такой показатель был рассчитан по индексу БигМака.
Также "Страна" разбирала, почему новая неделя на межбанке началась с нового подорожания доллара.