В среду, 29 января, на большей части территории Украины ожидается дождь с переходом в мокрый снег на правобережье. Ближайшей ночью на Закарпатье - значительные осадки. В большинстве северных и центральных областей в ночь на среду - без существенных осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики обещают в западной части Украины местами налипание мокрого снега, а на дорогах гололедицу. Ветер ожидается южный с переходом на западный, 7-12 м / с , порывы 15-20 м / с (кроме восточных областей).

Температура воздуха в течение суток от 1 градуса мороза до +4. Днем на юге страны - до +5-10 градусов.

В Карпатах ожидается умеренный, а ночью значительный снег, метель. Температура воздуха ночью и днем 4-9 градусов ниже ноля.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик обещает дождь с мокрым снегом и похолодание уже в четверг.

Также мы сообщали, что синоптики признали, что в Киев до сих пор не пришла метеорологическая зима.