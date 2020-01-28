Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине за ноябрь 2019 года сократилась на 5,8%, за декабрь уменьшилась еще на 9,3%.

Однако в целом за 2019 год долги по зарплате выросли на 14,7% и на 1 января 2020 года составили 3,034 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

По ее данным, в декабре прошлого года сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий уменьшилась на 9,3% и на 1 января 2020 года составила 1,851 млрд грн.

Фото: Скриншот с сайта Госстата

Как сообщает статведомство, рост задолженности в 2019 году зафиксирован в Днепропетровской (в 2,6 раза), Тернопольской (в 2 раза), Житомирской (на 77,9%), Львовской (на 77,7%), Волынской (на 61,1%), Ивано-Франковской (на 58,8%), Кировоградской (на 48,3%), Харьковской (на 35,1%), Закарпатской (на 24,3%), Донецкой (на 21%), Сумской (на 20%), Винницкой (на 16,2%), Полтавской (на 8%), Черновицкой (на 5%), Киевской (на 4,9%) областях и г. Киеве (на 39,1%).

При этом сокращение задолженности по заработной плате зафиксировано в Ровенской (на 83,7%), Николаевской (на 61,2%), Хмельницкой (на 59,3%), Запорожской (на 47,4%), Черниговской (на 27,9%), Одесской (на 25,6%), Черкасской (на 22,2%), Херсонской (на 19,2%) и Луганской (на 6%) областях.

Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе задолженность по выплате зарплаты в 2019 году выросла в сфере образования в 2,5 раза (до 13,323 млн грн), профессиональной, научной и технической деятельности - на 52% (до 182,712 млн грн), оптовой и розничной торговли – на 42,7% (до 40,820 млн грн), ), в сельском и лесном хозяйстве – на 42,1% (на 29,500 млн грн), в сфере деятельности административного и вспомогательного обслуживания – 38,8% (до 11,331 млн грн), на предприятиях промышленности – на 15,4% (до 2,412 млрд грн), на транспорте, в складском хозяйстве , почтовой и курьерской деятельности –на 12,5% (до 210,177 млн грн).

В то же время сократилась задолженность в сфере финансовой и страховой деятельности на 48,8% (до 10,994 млн грн), временного размещения и организации питания – на 43% (до 0,36 млн грн), строительства – на 40% (до 43,276 млн грн), в сфере информации и телекоммуникаций - на 26,1% (до 6,448 млн грн), операций с недвижимостью – на 18,8% (до 51,830 млн грн), государственного управления и обороны – на 16,9% (до 3,614 млн грн), предоставлении других видов услуг - на 7,9% (до 0,082 млн грн).

Напомним, что во второй месяц осени в Украине резко выросли долги по заработной плате.

Также мы писали о том, что Кабмин в конце ноября обещал начать погашать задолженность перед врачами и учителями.