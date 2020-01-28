В интернете опубликованы ролики в техника таймлапс (интервальной съемки) строительства двух больниц в административном центре китайской провинции Хубэй - городе Ухань. Госпитали Хуошеншань и Лейшеншань планируется построить менее чем за 2 недели для людей, заразившихся коронавирусом.

Видео опубликованы в соцсетях издания People's Daily и на хостинге YouTube.

На одном видео показан 4-й день строительства больницы Хуошеншань, рассчитанного на 700-1000 пациентов с коронавирусом.

Видео: Facebook/ PeoplesDaily

Всего после 16 часов работ, начавшихся 27 января, в понедельник, первое здание лечебного учреждения было завершено. Ожидается, что полностью госпиталь будет передан военным уже 2 февраля.

Строительство второй больницы Лейшеншань идет второй день. Ее введут в эксплуатацию 5 февраля.

Видео: YouTube/ CGTN

Обе больницы были спроектированы по образцу госпиталя Сяотаншань в Пекине, которую построили во время борьбы с атипичной пневмонией в 2003 году. Больница Хуошеншань будет иметь общую площадь 25 000 квадратных метров, а Лейшеншань - 30 000 квадратных метров. Она рассчитана на 1300 коек.

Как сегодня писала "Страна", на следующей неделе Украина прекратит прямое авиасообщение с Китаем из-за риска распространения нового вируса пневмонии.

Мы также сообщали, что мэр Уханя Чжоу Сяньван заявил о намерении уйти с должности в знак признания вины перед жителями города, в котором произошла первая вспышка коронавируса.