Обилие транспорта может парализовать улицы Киева уже в этом году, а по опимистичному прогнозу - через два года. В связи с этим власти ломают голову, как пересадить киевлян на общественный транспорт. Такое заявление сделал советник столичного городского головы Максим Бахматов в интервью изданию "Киев Vласть".

"Наша задача - оказать давление на тех, кто может пересесть на общественный транспорт, чтобы они это сделали. Иначе город в определенный момент просто остановится. Мы экстраполировали цифры и получилось, что Киев может быть парализован, в худшем случае, в этом году. Оптимистичный прогноз - через два года ", - прогнозирует Бахматов.

По его словам, в прошлом году Киев занял 13 место в мировом рейтинге городов с наиболее загруженными дорогами TomTom. "В этом будет еще хуже, потому что было много ремонтов. Наша задача - выйти из первой 20- ки этого рейтинга, желательно - пойти в 50-ку ", - добавил Бахматов.

Советник мэра Киева убежден, что разгрузить город можно только карательно-ограничительными мерами.

"По ул. Шота Руставели: до расчистки полосы общественного транспорта машины шли со скоростью 5 км в час, а сейчас - 14-15 км в час. Мы расчистили полосы движения общественного транспорта - и автобусы, троллейбусы стали работать вдвое эффективнее. Потому что они ездят быстрее, выполняют больше рейсов. Если бы мы не сделали это и считали на основании предоставленных чиновниками данных, то выход был только один - покупать еще больше троллейбусов и автобусов ", - заявил Бахматов.

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