Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила конкурс на должности прокуроров. Зарплаты по этим вакансиям составляют 75 тысяч гривен.

Об этом 28 января заместитель генерального прокурора, руководитель САП Назар Холодницкий заявил в интервью Радио НВ.

"Сейчас объявлен конкурс (на должности прокуроров САП). Чем мы будем привлекать? Во-первых, конкурентной зарплатой – около 70 тысяч гривен в месяц без премий и надбавок. С ними плюс-минус 75 тысяч будет. То есть, есть за что работать", - сказал он.

Холодницкий рассказал, что в САП проводится дополнительный набор прокуроров на 11 вакансий, который будет проходить по новым правилам. Он добавил, что в конкурсе на работу в САП проходной балл по знанию законодательства будет выше, чем в Офисе генерального прокурора, соответственно, требования и зарплаты тоже выше.

Глава САП также сообщил, что просил генерального прокурора увеличить штат наполовину, то есть до 70 человек, но им добавили лишь несколько вакансий. Всего в САП сейчас, по его словам, работают 35 прокуроров.

Напомним, что сам Холодницкий получил за декабрь 211 тысяч.

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