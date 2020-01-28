Пока министр финансов Оксана Маркарова говорит об отказе от финансовой поддержки МВФ, премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал получение Украиной нового долгосрочного займа от ЕС. Речь идет о перечислении в первом квартале 2020 года 500 миллионов евро макрофинансовой помощи.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом глава Кабмина сказал 28 января на совместном брифинге с исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом в Брюсселе.

"Этот второй транш может быть получен в первом квартале этого года, в ближайшее время, в ближайшие недели, месяц", - предупредил Гончарук.

Премьер добавил, что Европейский Союз уже подтвердил выполнение Украиной всех условий для получения второго транша макрофинансовой помощи.

Условия для получения долгосрочного займа на выгодных условиях ЕС поставил прошлой весной. Среди них было принятие плана реформирования таможенной и налоговой служб, а также введение автоматической проверки е-деклараций.

Напомним, первый транш Украина получила в декабре 2018 года. Он составил тоже 500 млн евро под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.