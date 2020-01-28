В этом году Украина выступит в первом полуфинале конкурса Евровидение-2020, который состоится 12 мая.

Это стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в мэрии нидерландского города Роттердам.

Кроме того, что страны-участницы песенного конкурса узнали, в каком полуфинале прозвучат их выступления, жеребьевка также определила в какой половине полуфинального шоу они покажут свой номер.

Результаты жеребьевки Евровидения-2020. Фото: eurovision.eu

Так, украинскому представителю выпало спеть во второй половине первого полуфинала, который состоится во вторник, 12 мая. За выход в финальный этап конкурса Украина поборется с Швецией, Израилем, Азербайджаном, Россией и другими странами. Финалистов определит жюри из представителей Италии, Германия и Нидерландов.

Результаты жеребьевки Евровидения-2020. Фото: eurovision.eu

Что касается второго полуфинала, то там представят свои таланты такие страны, как Чехия, Польша, Эстония, Греция, Грузия, Португалия и другие. Второй концерт, который определит финалистов пройдет 14 мая 2020. Решать, кто из участников второго полуфинала пройдет дальше будет жюри из представителей Франции, Великобритании и Испании.

Результаты жеребьевки Евровидения-2020. Фото: eurovision.eu

Финал песенного конкурса Евровидение-2020 состоится 16 мая в Роттердаме на просторах "Ahoy Arena".

Ранее мы писали, что после скандального Нацотбора на Евровидение в прошлом году, когда в итоге от Украины никто не поехал на конкурс, в Киеве вновь будут отбирать участников. Однако в этом году отбор пройдет без двоих судей - Джамалу и Евгения Филатова заменят другие эксперты.

Также мы рассказывали о всех участниках Нацотбора в этом году. Среди них дочь олигарха из Донецка и исполнительница хита "Охрана, отмєна".