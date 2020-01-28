Семь жителей Крыма попали под новые европейские санкции. Список
Стали известны имена крымчан, против которых ввели новые санкции из-за их причастности к организации незаконных выборов в Крыму в сентябре 2019 года.
Информация опубликована в официальном журнале Евросоюза.
Уточняется, что обнародован список из семи фамилий. В частности, под санкции попали:
- "глава Совета министров Крыма" Юрий Гоцанюк;
- "исполняющий обязанности губернатора Севастополя" Михаил Развожаев;
- "глава законодательного собрания Севастополя" ВладимираНемцев;
- "члена Совета Федерации РФ от Крыма" Екатерина Албатаева:
- "член избирательной комиссии" в Севастополе Сергей Даниленко;
- "член избирательной комиссии" Лидия Басова;
- "член избирательной комиссии" Екатерина Пыркова.
Ранее "Страна" писала о том, что США дополнили санкции по Ирану двумя фамилиями, пятью компаниями из Китая и одной из ОАЭ.
Также мы сообщали, что Лондон анонсирует появление собственного санкционного списка, в который могут попасть россияне.