Стали известны имена крымчан, против которых ввели новые санкции из-за их причастности к организации незаконных выборов в Крыму в сентябре 2019 года.

Информация опубликована в официальном журнале Евросоюза.

Уточняется, что обнародован список из семи фамилий. В частности, под санкции попали:

"глава Совета министров Крыма" Юрий Гоцанюк;

"исполняющий обязанности губернатора Севастополя" Михаил Развожаев;

"глава законодательного собрания Севастополя" ВладимираНемцев;

"члена Совета Федерации РФ от Крыма" Екатерина Албатаева:

"член избирательной комиссии" в Севастополе Сергей Даниленко;

"член избирательной комиссии" Лидия Басова;

"член избирательной комиссии" Екатерина Пыркова.

Ранее "Страна" писала о том, что США дополнили санкции по Ирану двумя фамилиями, пятью компаниями из Китая и одной из ОАЭ.

Также мы сообщали, что Лондон анонсирует появление собственного санкционного списка, в который могут попасть россияне.