Последний раз Евросоюз продолжал санкции против экс-президента Виктора Януковича и его соратников в марте 2019 года. В ближайшее время Евросоюз готовится снять санкции против бывшего премьер-министра Николая Азарова, экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого и Александра Януковича, сына бывшего президента Украины.

Об этом 28 января в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, вполне вероятно, что Азаров, Ставицкий и Янукович-младший в ближайшее время будут исключены из санкционного списка за хищение украинских государственных средств. "Подробности скоро могут последовать. Я слышал, что Киеву необходимо делать больше в отношении России", - добавил журналист.

Фото: twitter.com

Последний раз ЕС продолжал санкции против Януковича и его соратников 4 марта 2019 году. В обнародованном решении, помимо Виктора Януковича, содержались фамилии 11 его соратников. Санкции действуют до 6 марта 2020 года, а значит в ближайшее время ЕС примет решение об их пересмотре.

ЕС ранее снял ограничения с бывшего министра юстиции Елены Лукаш и нардепа Сергея Клюева, экс-регионала Юрия Иванющенко и Виктора Януковича-младшего в связи с его смертью.

Напомним, что в начале 2019 года Клюева официально исключили из санкционного списка ЕС.

Также мы писали, что европейский суд отменил санкции против Арбузова.