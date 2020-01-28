На следующей неделе Украина прекратит прямое авиасообщение с Китаем из-за риска распространения нового вируса пневмонии.

Об этом заявил и.о. гендиректора "Центра общественного здоровья" Минздрава Игорь Кузин во время брифинга во вторник, 28 января.

"Вы слышали, что единственное прямое сообщение с Китаем перевозчик объявил, что он прекращает, пока ситуация не изменится. С 3 февраля у нас не будет прямого сообщения", - заявил Кузин.

В свою очередь, директор Директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский сообщил, что в аэропорту "Борисполь" усилили меры по проверке самолетов из Китая:

"Были усилены сегодня мероприятия и, собственно, кроме эпидемиологов санитарно-карантинных подразделений Министерства здравоохранения, была также бригада экстренной помощи Министерства здравоохранения в аэропорту "Борисполь", когда был принят прямой самолет", - сказал Скипальский.

Он отметил, что сейчас ведется работа, чтобы ввести на борту самолетов с Китая скрининговые анкеты для прямых рейсов, и ведется разговор о непрямых рейсах, где также будут введены скрининговые анкеты с целью информирования пассажиров и сбора соответствующих данных о подозрениях на коронавирус. Также разрабатывается алгоритм реагирования и выявления болезни.

Как сообщил Кузин, все случаи на подозрение заражения коронавирусом в Украине не подтвердились.

"Также очень много обращений, связанных с возможным риском инфицирования, но ни один из этих случаев не был связан с визитом или с туризмом в город Ухань КНР. Поэтому, ни один из тех случаев, о которых было сообщено на территории Украины, он не был отнесен даже к категории подозрительных случаев", - сказал Кузин.

Всего в Украине на коронавирус были проверены четыре человека.

Видео: Facebook/ТСН

Напомним, китайские власти заявили о вспышке пневмонии в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Его инкубационный период длится от 2 до 12 суток. Коронавирус распространился на ряд стран. Его диагностировали в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме и Камбодже.

Ранее стало известно, что в Германии выявлен первый случай коронавируса из Китая, пациент полностью изолирован. Также "Страна" писала, что украинцев призвали покинуть территорию Китая из-за распространения коронавируса.