В России нашли убитыми депутата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супругу. Об этом пишут местные СМИ.

Уточняется, что ЧП произошло в Зернограде. Андрей Алабушев - известный аграрий, ученый, академик РАН, а также директор научного центра "Донской" в Зерноградском районе. В Заксобрании Ростовской области подтвердили смерть депутата Алабушева и его жены.

По предварительным данным, тела убитых мужа и жены обнаружил водитель, который заехал за академиком в его квартиру в Зернограде после того, как тот пропустил заседание, назначенное им же самим на 15:00 вторника, 28 января.

Как уточняют российские СМИ со ссылкой на Следственный комитет РФ, тела ростовского депутата и его жены имеют признаки насильственной смерти: обнаружены рубленые раны головы. По предварительной версии правоохранителей, супружеская чета стала жертвой ограбления.

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