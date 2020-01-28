Житель Оболонского района во время конфликта сожительницей выбросил собаку из окна 12 этажа собаку. Все это произошло в присутствии детей. Правоохранители сообщили киевлянину о подозрении в жестоком обращении с собакой, что повлекло к ее смерти. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Киевской местной прокуратурой №5 жителю г.Киева вручено письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.299 УК Украины, а именно - в жестоком обращении с животным, которое привело к ее гибели, совершенном с особой жестокостью и в присутствии малолетних детей", - сказано в сообщении.

Происшествие произошло в марте 2019 года на территории Оболонского района столицы. Подозреваемый, находясь в своей квартире, во время конфликта с сожительницей, действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, в присутствии своих малолетних детей схватил собаку породы бивер-йоркшерский терьер и с целью убийства животные выбросил ее из окна квартиры, расположенной на двенадцатом этаже.

"От полученных травм животное погибло", - добавили в прокуратуре.

Инкриминируемое преступление относится к категории тяжких, мужчине грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, что под Киевом будут судить пару живодеров, моривших голодом кошек и собак.

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