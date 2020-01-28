Власти Ирана преследуют мужчину, чья жена погибла в авиакатастрофе при участии украинского самолета МАУ под Тегераном. В связи с этим вдовец намерен покинуть Иран.

Об этом рассказывает издание The Times.

Сообщается, что 29-летний Джавад Солеймани Мейманди, аспирант Школы бизнеса Альберты в Канаде, заявил, что министерство разведки Исламской республики Иран угрожало ему и вызывало его на допрос за "оскорбление" должностных лиц иранского режима и за публикацию критических сообщений в социальных сетях.

Известно, что иранские военные Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и аятолла Али Хаменеи присутствовали на похоронах его жены. Во время траурной церемонии они заявили о том, что вина за сбивание самолета лежит на властях Ирана.

Однако вдовца это не успокоило и Мейманди назвал военных и аятоллу "бесстыдными" за то, что власти не сразу признали, что украинский Боинг потерпел крушение из-за ракеты КСИР.

Более того, в своем Instagram Мейманди написал, что аятолла Хаменеи должен нести ответственность за сбивание самолета.

"В день похорон я получил сообщение, в котором мне приказали закрыть рот, и это первое и последнее предупреждение", - также сообщил он в соцсети. В других постах в соцсетях Мейманди подчеркнул, что похороны ему и другим родственникам погибших "навязали".

Мейманди сказал журналистам The Times, что в случае возвращения в Иран его арестуют. Поэтому он хочет остаться в Канаде хотя бы на три года, до завершения обучения.

Напомним, утром 8 января в Иране Boeing-737 авиакомпании МАУ, который летел в Киев из столицы Ирана, Тегерана разбился.

Это крупнейшая авиакатастрофа в истории Украины. Все находившиеся на борту 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. В самолете находились 11 украинцев. Большинство пассажиров - выходцы из Ирана.