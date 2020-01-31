В феврале 2020 года будет 29 дней, поскольку нынешний год - високосный.

Это связано с тем, что Земля делает полный оборот вокруг Солнца за 365 суток и 6 часов. Итого за четыре года накапливается один "дополнительный" день.

Читатели "Страны" и пользователи интернета задают много вопросов о високосном годе. Ниже мы отвечаем на три самых популярных из них.

Что нельзя делать в високосный год 2020?

В високосный год нельзя обманывать и обижать, сплетничать, впадать в уныние, совершать плохие поступки. Впрочем, это общечеловеческие принципы, которые нужно соблюдать всегда, не только в високосной году.

Что же касается суеверий, они действительно есть. Расскажем о самых известных:

Не стоит рассказывать о своих планах, чтобы не спугнуть удачу.

Рекомендуется отложить дальние путешествия.

Людям пожилого возраста нельзя "готовиться к похоронам", откладывать на них деньги и покупать вещи. Говорят, что это может приблизить смерть.

Домашних питомцев лучше не заводить. Наши предки верили, что они не приживутся.

Не нужно отмечать праздник "первого зуба" у ребенка. Считается, что иначе у него будут плохие зубы всю жизнь.

Можно ли играть свадьбу в високосный год?

У Церкви нет никаких противодействий против свадьбы в високосный год. Наоборот, она против совместного проживания любящих друг друга людей вне брака.

Свадьбу в високосный год играть можно. И откладывать ее не стоит. Если мужчина и женщина действительно любят друг друга, год бракосочетания никак не повлияет на их счастливую семейную жизнь.

Наши предки верили: чтобы брак был крепким, те, кто вступают в него в високосный год, должны соблюсти ряд примет. А именно:

По пути в загс жениху и невесте нельзя оглядываться.

Чтобы семья жила в достатке, в туфли молодых кладут по одной монетке.

Свадебное платье невесте шьют длинное, чтобы брак длился как можно дольше.

Также пользователей интернета интересует вопрос, можно ли рожать ребенка в високосный год. На этот вопрос ответ такой же: конечно, можно.

Счастье ребенка в будущем будет зависеть от большого количества факторов. А зачатие или рождение в високосный год - не один из них.

Почему в високосный год много смертей?

Ни статисты, работающие с большими данными, ни ученые с мировым именем - никто не доказал, что в високосный год смертей больше, чем в такой-либо другой.

Миф о большом количестве смертей в високосный год навязывается в интернете. И даже приводятся доводы. Мол, в високосный год потерпели крушение "Титаник" и подлодка "Курск", произошло землетрясение в Чили, которое унесло жизни более шести тысяч человек. Это действительно так.

При этом те, кто сочиняют подобные мифы, не упоминают, Первая мировой и Вторая мировая война, взрыв на Чернобыльской АЭС случились не в високосный год.

Вместе с тем, 2020 год уже будет записан в историю Украины черными буквами. 8 января в Иране был сбит украинский самолет компании МАУ.

Эта авиакатастрофа стала самой масштабной в истории независимой Украины. Верить ли, что эта трагедия имеет какую-либо связь с високосным годом, - личное дело каждого читателя.

Также мы уже выяснили, какую дату рождения запишут украинцам, которые появятся на свет 29 февраля 2020 года.