Верховной Раде предложили обложить налогом на добавочную стоимость онлайн-сервисы и соцсети. Инициативу разработал депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Соответствующий законопроект опубликован на официальном сайте Верховной Рады.

Так, законопроектом предлагается ввести налог на добавочную стоимость для всех поставщиков электронных услуг. Согласно законопроекту, это касается сервисов поставки изображений, текстов, фотографий, электронных книг и журналов, сервисов поставки видео по запросу, игр, азартных игры, включая поставки услуг по участию в таких играх, сервисов для доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам, сервисов облачного хранения данных и других.

Таким образом, в случае принятия законопроекта налогом будут обложены такие компании как Google, YouTube, Facebook, Apple, Microsoft, Adobe, Netflix, сервис бронирования жилья вроде Booking.com и многие другие. В конечном итоге это бремя ложится на плечи украинцев, которые и будут платить новый налог во время покупки услуг на этих сервисах.

Скриншот: w1.c1.rada.gov.ua

Ранее сообщалось, что власти готовят налог на YouTube, регистрацию блогеров и блокировку домена UA.

Также мы писали, что Зеленский поманил инвесторов в Украину пятилетними налоговыми каникулами и инвестнянями.