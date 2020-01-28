Детективы НАБУ сообщили о подозрении в недекларировании имущества бывшему депутату Верховной Рады Геннадию Бобову ("Партия "Відрождення"). По данным правоохранителей, экс-нарде не указал в своих ежегодных декларациях финансовые обязательства на 52 миллиона гривен, заграничную недвижимость и собственный бизнес. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в бюро.

Экс-нардепу инкриминируют внесение заведомо недостоверных данных в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст. 366-1 УК Украины).

Уточняется, что в ежегодных декларациях за 2015, 2016, 2017, 2018 годы, а также в декларации, поданной в августе 2019 года, перед увольнением с должности народного депутата, подозреваемый не указал финансовые обязательства в размере 52 млн гривен, недвижимость за рубежом стоимостью 2,32 млн швейцарских франков, а также наличие в собственности частного предприятия с долей в уставном капитале 98,2%, что в денежном эквиваленте составляет более 467 тыс. гривен.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с мая 2017 года.

Напомним, в мае 2017 года В Верховную Раду поступило представление о снятии депутатской неприкосновенности с представителя депутатской группы "Видродження" Геннадия Бобова, которого подозревали в неуплате налогов. После этого Бобов заплатил почти $1,5 млн в бюджет и предъявил квитанции.

Отметим, что Геннадий Бобов носит звание Героя Украины, которое ему было присвоено в 2009 году за развитие агропромышленной отрасли.