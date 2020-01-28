Cудоходство на реке Дунай в северной части Болгарии было заблокировано после того, как украинское судно село на мель из-за низкого уровня воды. Экипажу коробля грозит штраф.

Об этом сообщает Морское агентство Болгарии, передает Reuters.

Представитель агентства заявил, что на данный момент предпринимаются усилия по перемещению украинского корабля с речного пути, поскольку 15 других судов задерживаются из-за инцидента в районе города Белене.

Информации о том, какие грузы перевозили эти суда, нет. Также пока неизвестно, когда закончатся работы по освобождению пути.

В свою очередь болгарские власти заявили, что капитан украинского судна будет оштрафован за несоблюдение ограничения глубины 22 дециметра. По данным болгарских представителей, судно прошло с осадкой 23 дециметра.

Стоит отметить, что Дунай в основном используется для перевозки нефти и экспорта зерна из стран Восточной Европы в Западную.

Ранее "Страна" писала, что в одесском порту "Южный" ветер сорвал с якоря и унес в море танкер "Делфи". В итоге судно село на мель.

Владелец "Делфи" обещал убрать судно до конца 2019 года, однако не сдержал слово. Из-за этого местные власти распорядились убрать судно до середины апреля.