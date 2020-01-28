Водитель автобуса, который следовал из Луцка в Киев, отказался выключить российский сериал по просьбе двух пассажирок рейса - волонтеров Ярины Чорногуз и Насти Конфедерат. Пассажирок оставили на трассе, поскольку они принципиально не хотели оставаться в автобусе, где продолжали смотреть сериал. Компания перевозчика заявила, что водителя уволят в ближайшее время, а пассажиркам компенсируют стоимость билетов.

Об увольнении водителя 28 января пишет Громадське.

"Это первый подобный случай с нашим водителем. Нам очень жаль и, конечно, мы извиняемся за такое его поведение. Этот водитель закончит свою карьеру в нашей компании, как только вернется из рейса", - отметил представитель перевозчика.

После сообщения Ярины Чорногуз об инциденте, на автостанции в Киеве собрались активисты, которые ожидали приезда водителя автобуса. Но водитель поехал в объезд автостанции.

Ранее "Страна" подробно писала, как атошники скандалили в маршрутках.

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