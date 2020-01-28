Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров передать 23 тонны детских игрушек, которые прибыли в Черноморский рыбный порт в конце 2019 года и не были растаможены, в детские дома и больницы.

Об этом глава страны сообщил в своем официальном Телеграм-канале во вторник, 28 января.

По его словам, предприятие, которое должно растаможить товар, отказалось от него в пользу государства. Общий вес груза-более 23 тонны.

"Для чиновников это просто статистика. А для детей - это 23 тонны радости и счастья. Считаю, что игрушки не должны пылиться на таможенных складах или еще хуже – "по-тихому" распродаваться недобросовестными лицами", - отметил президент.

В связи с этим Зеленский поручи Кабмину провести все необходимые проверки, в частности по безопасности игрушек и передать игрушки детским домам, детским больницам, социально незащищенным семьям и детям военных.

Скриншот: t.me/V_Zelenskiy_official/220

Ранее сообщалось, что Зеленского увидели в магазине игрушек. Он покупал подарок к 7-летию сына за 9000 гривен.

Также мы писали, что в Украине больше половины детских игрушек не соответствуют регламенту безопасности.