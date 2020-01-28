Из-за коронавирусной эпидемии нефтяные цены в понедельник упали до минимальных значений с середины октября. Влияние вируса на потребление нефти и мировой экономический рост может оказаться хуже, чем во время вспышки атипичной пневмонией (SARS) в 2003 году.

Некоторые аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозируют дальнейшее снижение цен на нефть, а также возможность дополнительного сокращения добычи ОПЕК+ для поддержки рынка, пишет 28 января Интерфакс.

Старший рыночный аналитик OANDA в Сингапуре Джефри Холли считает, что цена WTI может упасть до $47-$50 за баррель, а цена Brent - до $55 за баррель. Он также отметил, что страны ОПЕК+ могут провести внеочередную встречу, если цена Brent опустится ниже $55 за баррель, и принять решение о мерах поддержки нефтяного рынка.

По мнению сырьевого аналитика, VI Investment Уилла Сангчиля Юна, влияние нового коронавируса на потребление нефти и мировой экономический рост может оказаться хуже, чем во время вспышки атипичной пневмонией (SARS) в 2003 году, учитывая, что Китай и другие азиатские страны сейчас имеют большую долю в мировой экономике. По его словам, нефтяные цены снижаются на опасениях трейдеров, что вирус будет распространяться быстрее, чем ожидается. Пока что они удерживаются от сильного обвала, однако эксперт считает, что при падении WTI ниже $50 за баррель на рынке начнется масштабная распродажа.

Согласно подсчетам нефтяного аналитика Barclays Capital Амарприта Сингха, если количество авиаперелетов в Китае сократится вдвое в первом квартале текущего года, спрос на авиационный керосин упадет на 300 тыс. б/с. Barclays Capital также ожидает, что ОПЕК+ примет новые меры по сокращению добычи в случае более существенного падения спроса.

Аналитики RBC Capital Markets считают, что в настоящий момент эпидемия, вызванная новым коронавирусом, в основном повлияла на спрос на авиационное топливо. По их данным, количество рейсов в пяти аэропортах вблизи города Ухань, где в декабре была зарегистрирована вспышка пневмонии, сократилось на 48% по сравнению с прошлой неделей. Число полетов также сократилось в Шанхае и Шэньчжэне, несмотря на выходные по случаю празднования Нового года по Лунному календарю.

Fitch Solutions отмечает, что ОПЕК+ придется значительно сократить поставки нефти, чтобы достичь существенного повышения цен.

Вспышка коронавируса может повлиять и на промышленный спрос на газ, поскольку китайское правительство решило продлить выходные по случаю празднования Нового года по Лунному календарю, заявил газовый аналитик FGE Эдмунд Сяу.

Напомним, что из-за эпидемии в Китае уже падают мировые рынки.

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