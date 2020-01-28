Людмила Янукович. Фото: Википедия

Бывшая жена бывщего президента Украины Виктора Януковича Людмила живет на вилле стоимостью 25 миллионов долларов. Особняк расположен в оккупированном Крыму. Там она открыла свой бизнес - сеть продуктовых магазинов.

Об этом стало известно из материала "Радио Свобода".

Сообщается, что экс-супруга Януковича после начала боевых действий на Донбассе переехала в аннексированный Крым, где у самого моря, в курортном поселке Отрадное, расположены владения площадью 1,2 гектара.

Поселок Отрадное где живет Янукович. Фото из открытых источников

Поселок Отрадное где живет Янукович. Фото из открытых источников

Сама вилла имеет три этажа и занимет 2345 квадратных метров. Рядом с ней расположены домики для обслуги, спа-центр, бассейн, теннисный корт, беседки и многое другое.

Сообщается, что еще в 2003 году Виктор Янукович будучи премьером отнял землю под виллу у научно-исследовательского института виноградарства и виноделия "Магарач".

Вилла Янукович в Крыму. Фото: Радио Свобода 

Вилла Янукович в Крыму. Фото: Радио Свобода 

По данным издания, в 2015 году усадьба с участком, пляжем и постройками оценивалась на рынке в 25 миллионов долларов. Стоит отметить, что право собственности на участок принадлежит фирме, приближенной к старшему сыну Александру Януковичу, бывшему министру обороны Украины Павлу Лебедеву и ветеранам спецслужб.

Известно, что все подходы к особняку перекрыты железными воротами, а сама экс-супруга Януковича почти не появляется на публике.

Изданию также удалось узнать, что кроме дома в Крыму у Людмилы еще есть и собственный бизнес. Так, госпожа Янукович владеет сетью продуктовых магазинов "Меркурий" в Севастополе.

Продуктовый магазин Янукович в Крыму - Меркурий. Фото: Радио Свобода

Продуктовый магазин Янукович в Крыму - Меркурий. Фото: Радио Свобода

Примечательно, что в этой сети осуществляется продажа продкутов, которые попали в санкционный список России. На полках "Меркурия" можно встретить французские сыры и испанские мясные деликатесы.

Ранее мы разбирались в том, что именно строит бывший президент Украины Виктор Янукович в Сочи. СМИ уже успели прозвать участок новым "Межигорье".

Также мы сообщали о том, что у Януковича в России родился сын.

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