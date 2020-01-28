Бывшая жена бывщего президента Украины Виктора Януковича Людмила живет на вилле стоимостью 25 миллионов долларов. Особняк расположен в оккупированном Крыму. Там она открыла свой бизнес - сеть продуктовых магазинов.

Об этом стало известно из материала "Радио Свобода".

Сообщается, что экс-супруга Януковича после начала боевых действий на Донбассе переехала в аннексированный Крым, где у самого моря, в курортном поселке Отрадное, расположены владения площадью 1,2 гектара.

Поселок Отрадное где живет Янукович. Фото из открытых источников

Сама вилла имеет три этажа и занимет 2345 квадратных метров. Рядом с ней расположены домики для обслуги, спа-центр, бассейн, теннисный корт, беседки и многое другое.

Сообщается, что еще в 2003 году Виктор Янукович будучи премьером отнял землю под виллу у научно-исследовательского института виноградарства и виноделия "Магарач".

Вилла Янукович в Крыму. Фото: Радио Свобода

По данным издания, в 2015 году усадьба с участком, пляжем и постройками оценивалась на рынке в 25 миллионов долларов. Стоит отметить, что право собственности на участок принадлежит фирме, приближенной к старшему сыну Александру Януковичу, бывшему министру обороны Украины Павлу Лебедеву и ветеранам спецслужб.

Известно, что все подходы к особняку перекрыты железными воротами, а сама экс-супруга Януковича почти не появляется на публике.

Изданию также удалось узнать, что кроме дома в Крыму у Людмилы еще есть и собственный бизнес. Так, госпожа Янукович владеет сетью продуктовых магазинов "Меркурий" в Севастополе.

Продуктовый магазин Янукович в Крыму - Меркурий. Фото: Радио Свобода

Примечательно, что в этой сети осуществляется продажа продкутов, которые попали в санкционный список России. На полках "Меркурия" можно встретить французские сыры и испанские мясные деликатесы.

Ранее мы разбирались в том, что именно строит бывший президент Украины Виктор Янукович в Сочи. СМИ уже успели прозвать участок новым "Межигорье".

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