Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян напомнил, как в 2004 году 26-летний Владимир Зеленский вместе со своим тогда еще другом Денисом Манжосовым и Александром Пикаловым проходили испытания популярной телеигры "Форт Буаяр", опубликовав видео фрагмента этого шоу.

На опубликованных кадрах Зеленский и Манжосов боролизь за "золото" телешоу. По условиям игры, им нужно унести как можно больше монет, пока не закроется клетка. Видно, как друзья изо всех сил пытаются нагрести побольше монет. Владимир Зеленский даже набивает ими рот. Но когда игроки бегут к выходу, то их монеты высыпаются. В итоге, вынести им удалось не так уже и много "золота". Стоит отметить, что игрокам удается выскочить из клетки в последний момент до ее закрытия.

"Так и есть. Украина 2020", - подписывает опубликованное видео Омелян.

Видео насобирало множество комментариев. Большинство из них - критического характера и с паралелью в сегодняшнее президентство Владимира Зеленского.

"Думаю, что в реале не успеет сбежать", - написал под видео нардеп Владимир Вятрович.

"Но монеты в рот! Фуу!!" - пишет пользователь Анастасия Ярмоленко.

"Украина 2020. Дерибан бюджета от Зе-команды", - прокомментировала Наталия Кубрак.

Ранее "Страна" писала о том, что суд по экс-министру инфраструктуры Омеляну изучил 2 из 28 томов доказательств обвинения.

Также мы сообщали, что лучшими дизайнерами Украины объявили жену Омеляна и авторов костюмов жены президента.