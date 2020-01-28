Болгария до недавнего времени получала почти весь потребляемый газ из России - это около трех миллиардов кубометров в год. Но к концу 2020 года она планирует получать 50% газа из Азербайджана и США.

Об этом заявила в Вашингтоне болгарский министр энергетики Теменужка Петкова, сообщает 28 января Болгарское радио.

"Что касается природного газа, наша страна будет продолжать работу по диверсификации своих источников и маршрутов для страны. Болгария и США имеют широкое поле сотрудничества в области сжиженного природного газа (СПГ)", - заявила она.

Петкова отметила, что из всего потребления природного газа в стране - 3 млрд кубометров - половина будет диверсифицирована за счет поставок газа из Азербайджана (по газопроводу TANAP) и поставок СПГ.

В июне прошлого года Болгария получила первые объемы американского СПГ. По итогам 2019 года было поставлено почти 0,5 млрд куб. м газа в виде СПГ.

В Соединенных Штатах Петкова встретилась с помощником американского госсекретаря по вопросам энергоресурсов Фрэнсисом Фэнноном, заместителем министра энергетики США Марком Менезесом и представителями газового бизнеса. В ходе встречи министр энергетики напомнила, что ранее в этом году совет министров принял решение через "Булгартрансгаз" приобрести 20% в проекте по строительству СПГ-терминала недалеко от Александруполиса (Греция).

Как говорится в сообщении газовой компании "Булгаргаз", 30 декабря 2019 года было подписано соглашение с "Газпром экспортом" о новом пути поставки топлива в Болгарию через "Турецкий поток". С 1 января точкой приема газа вместо пунктов в Румынии стала станция "Странджа 2", топливо поступает с территории Турции.

Напомним, что в начале года газопровод в обход Украины начал качать первый газ, а топливо пошло в Болгарию.

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