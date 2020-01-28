Сотрудники полиции Киева задержали двух учениц одиннадцатого класса по подозрению в ложном сообщении о минировании школ.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во вторник, 28 января.

"Две ученицы одиннадцатого класса позвонили в полицию и сообщили о заминировании общеобразовательных школ в Дарницком районе. Начато уголовное производство", - написано в нем.

Как сообщается, после сообщения правоохранители выехали на места происшествия. Было эвакуировано более 1,5 тыс. учеников школ, обследованы помещения и прилегающие территории. Взрывоопасные устройства или вещества не были обнаружены.

Правоохранители установили причастных к правонарушению лиц: двух 17-летних учениц 11 класса одной из "заминированных" школ. Они признали свою вину и объяснили свой поступок тем, что хотели "пошутить".

Поскольку школьницы подлежат уголовной ответственности, то решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступления.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что из-за сообщения о минировании станцию метро "Крещатик" в Киеве закрывали второй раз за сутки.

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