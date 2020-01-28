В Украине и России уже второй день обсуждают вчерашнее выступление Владимира Зеленского в Польше. Там он по сути обвинил СССР в развязывании мировой войны и Холокосте.

Судя по жесткой реакции РФ - такие заявления поставили хрупкий диалог Кремля и Банковой, наметившийся в последние месяцы, под удар.

"Страна" разбиралась, как скажется на отношения Украины и РФ - а значит и судьбе войны на Донбассе - польская речь Зе.

Что заявил Зеленский и как отреагировали в Москве

Резонансное заявление Владимир Зеленский сделал на второй день пребывания в Польше, куда он отправился с рабочим визитом, чтобы принять участие в мероприятиях в честь годовщины Холокоста, приуроченной к освобождению лагеря смерти в Освенциме. Выступая вместе с президентом страны Анджеем Дудой, украинский президент сначала перечислил имена некоторых украинцев, которые в составе Красной армии освобождали Аушвиц. При этом он не называл ее, упомянув только "Первый украинский фронт".

"Мы никогда не забудем Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе с экипажем первыми разбили ворота Аушвица; всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро. Вместе бойцами 322 дивизии 1-го Украинского фронта освободили лагерь", - рассказал президент.

А потом заявил, что в Холокосте виноваты "оба тоталитарных режима" - то есть Германия и СССР, чья армия освобождала пленных из концлагерей.

"Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста", - сказал украинский президент.

Украинцы в сети уже напомнили, что подобных высказываний Зеленский себе не позволял во время президентской компании, получив на востоке больше 90% поддержки, а теперь своим заявлением он развеял иллюзии многих избирателей относительно того, на чьей стороне он находится.

В России такую речь назвали оскорбительной для миллионов россиян и украинцев. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сказал, что в Кремле категорически не согласны с таким заявлением, в котором президент Украины солидаризируется с "крайне ошибочной точкой зрения польского руководства".

По словам пресс-секретарь Путина, позиция Зеленского не отражает убеждений миллионов украинцев, которые с оружием в руках воевали с фашистами.

"Мы не приемлем это заявление, считаем его ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов", - заявил Песков

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Владимир Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма, забывая по какому принципу назывались части Красной армии. Он напомнил, что до 1943 года части назывались по месту формирования, а после - по направлению главных ударов. Например, Львовская дивизия была сформирована в Архангельске, а получила свое название после освобождения Львова.

Почему в России осудили Зеленского

Не исключено, что на заявления Владимира Зеленского последует и реакция Владимира Путина. Который последнее время крайне экспрессивно комментирует вопросы истории.

Особенно связанные с началом Второй мировой войны и с Польшей.

Путин еще в декабре начал жестко реагировать на попытки уравнять нацизм и коммунизм, которые идут в Евросоюзе с подачи Польши и Прибалтики.

"Недавно наши коллеги в Европе, Европарламент принял резолюцию, которая фактически ставит на одну доску и гитлеровскую Германию, и Советский Союз, намекая или впрямую говоря о том, что СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны. Это, конечно, полный бред", - сказал Путин на своей пресс-конференции.

Он сказал, что СССР был одной из последних стран, которые подписали пакт о ненападении с Германией, а до этого это сделали "все ведущие страны Европе".

"А чем занимались европейские страны до этого? Ровно тем же самым! Все сделали то же самое, начиная с 1938 года. Когда Гитлер предъявил свои претензии на часть Чехословакии, Великобритания и Франция сдали своего союзника, хотя у них с Францией был договор о взаимопомощи, и предоставили Гитлеру возможность захватить часть Чехословакии", - сказал Путин.

Он также обвинил довоенное руководство Польши в сговоре с Гитлером и в связях с нацистами.

Путин еще несколько раз возвращался к этой теме на разных площадках. Параллельно на российских телеканалах начали говорить о том, что в мире активизировались попытки пересмотра Ялтинского мира. Цель которых - обвинить РФ в развязывании второй мировой войны и дальше лишить ее места в Совбезе ООН (которое Советский Союз занял по праву страны-победителя нацизма).

По столь синхронной реакции уже было видно, что это не просто гневная отповедь, а часть определенной стратегии. Согласно которой Москва хочет если не сохранить, то хотя бы трансформировать постялтинское мироустройство во что-то не менее для себя интересное.

А недавно Путин официально предложил провести саммит постоянных членов Совбеза ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании.

Цель описана достаточно общими словами - "сохранить мир и цивилизацию". Однако очевидно, что российский лидер пытается достичь с мировыми флагманами новых глобальных договоренностей о будущем мироустройстве. Выйти на своеобразную "Ялту-2", которую Путин явно хочет провести до своего ухода с поста президента.

Китай и Франция - страны, которые не участвовали в переделе мира в рамках "Ялты-1" образца 1945 года - уже изъявили согласие на встречу.

Символично, что президент РФ призвал к этому саммиту в Израиле, на форуме по годовщине Холокоста. Где недвусмысленно заявили, что Красная Армия остановила зверства над евреями. Сложнее было выбрать более удачный момент, чтобы заявить свое право на пересмотр глобального мироустройства.

Но, как видим, Владимир Зеленский на этот форум не пошел. А уже через несколько дней выступил в Польше на "антифоруме", где заявил, что в Холокосте виноват СССР.

То есть президент Украины явно перешел на сторону проекта, который торпедирует российскую идею "Ялты-2". Что уже вызвало гневные комментарии Москвы.

Теперь под вопросом оказываются хрупкие отношения с Кремлем, которые выстроили у Зеленского, начиная с лета.

Что будет с отношениями Киева и Москвы?

О том, что в Киеве могут окончательно побить горшки с Москвой говорят не только слова Зеленского, но и действия парламентской делегации в ассамблее Совета Европы, которая приехала в Брюссель с антироссийской повесткой. А также обострение на фронте, когда стрелять начали на участках, где разводили войска.

Нардеп Максим Бужанский ("Слуга народа") уже заявил, что Украина сама себя загоняет в политический тупик.

"Если честно, я не совсем понимаю, как позиция, подобная высказанной вчера в Польше, укладывается в логику попыток урегулировать отношения с РФ.

Точно так же, как и вчерашние подвиги нашей делегации в ПАСЕ. Если мы хотим вернуть пленных, развести войска, и, в конце концов, реинтегрировать Донбасс, то к чему это, абсолютно искусственное и ложное обострение? И понимают ли его авторы, что повторный старт нормализации окажется существенно дороже, потому что мы сами загнали себя в политический тупик.

Не была сказана неприятная для Российской Федерации правда, о которой можно было бы промолчать в политических интересах. Была озвучена циничная ложь, подсунутая пиарщиками экс Президента, оскорбившая миллионы граждан внутри нашей страны и сыгравшая на руку политической позиции руководства РФ. Это, мягко говоря, нерационально", - пишет парламентарий в своем телеграмм-канале.

То есть, после ряда конфронтационных шагов Россия, как это показал пример Порошенко, может свести к нулю неформальные контакты с Киевом. После чего Зеленскому станет труднее пиариться на звонках Путину и обменах пленными.

Впрочем, есть вероятность того, что слова Зеленского будут в итоге истолкованы как привычная украинская "многовекторность" - когда в разных аудиториях говорятся разные тезисы. И больших последствий для хрупкого украино-российского диалога на данный момент не будет.

Политолог Вадим Карасев в разговоре со "Страной" отметил, что последние политические заявления, которые звучали и в Варшаве и в Страсбурге, происходят в большей мере потому, что у нынешней украинской власти просто нет единого четкого курса, куда должна двигаться Украина.

"Посмотрите на делегацию в ПАСЕ. Депутаты-дети, депутаты, далекие от политики, не имеют никакого понимания, как можно использовать возможности европейских институций в интересах украинских граждан. Они бегают по инерции, идут на поводу у скандалистов и провокаторов. И они никак не могут сформировать свою повестку в Совете Европы. Это общая проблема всей нынешней власти - отсутствие понятной линии и идейной рамки, которая должна выполняться на всех уровнях. Ко всем этим детям и так слишком снисходительное отношение, чтобы воспринимать их серьезно. И это не значит, что Украина провалит кейс по Донбассу, - считает Карасев. - Вопросы мира на Донбассе будут решать не эти дети. Поэтому я бы не спешил рассматривать последние события и даже высказывания Зеленского как конфронтацию отношений с Россией. Зеленский лично брал на себя обязательства решить вопрос, как прекратить войну. И выводы пока делать рано".