В ближайшие дни Украину накроет снегом. В большинстве областей синоптики обещают гололед и метели.

Такой информацией, со ссылкой на Укргидрометцентр, поделилась ГСЧС Украины в Facebook.

В сообщении говорится, что синоптики гидрометцентра предупреждают украинцев об ухудшении погоды. Так, ночью 29 января ожидается умеренный снег, а в последний день января придет метель. Прирост снежного покрова будет составлять от 20 до 30 см. В службе также отметили, что над Закарпатьем прольется дождь с мокрым снегом.

В ряде западных и северных областей, а также на Харьковщине и мокрый снег образует слабый снежный покров высотой 3-10 см. Местами снег может налипать.

Во всех регионах синоптики прогнозируют метели и гололед.

Скорость ветра 29-30 января в Украине составит 15-20 м/с.

"Осложнения погодных условий отвечает и уровню опасности, вызовет нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог. В Карпатах нарушения, местами прекращения движения транспорта на дорогах (II уровень опасности)", - предупреждают спасатели.

Скриншот: Facebook/ ДСНС України

Ранее мы писали о том, что синоптик Наталка Диденко спрогнозировала осложнение погодных условий из-за активных атмосферных фронтов в среду, 29 января. Ожидается, что из-за понижения температуры в ряде областей выпадет мокрый снег, пройдут дожди, появится сильный, до штормового ветер.

Также "Страна" сообщала, что на сегодня почти на всей территории Украины ожидался туман с видимостью 200-500 метров и опасный гололед на дорогах.