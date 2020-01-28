В Китае продолжают бороться с коронавирусом, который унес уже 106 жизней. За пределами КНР пока зафиксировали 37 случаев заражения китайской пневмонией без смертельных исходов. В Украине зараженных нет, хотя во Львове экстренно госпитализировали студента, вернувшегося из Поднебесной, а в Киеве у заболевшего обнаружили коронавирус, но он оказался не китайским.

Собрали последнюю информацию о том, что происходит 28 января и какие меры принимают в Украине.

Что происходит в Украине

До Украины коронавирус не добрался, хотя четырех человек уже проверили на его носительство. 27 января в Киеве подтвердили один случай коронавируса, но он оказался не китайским.

А во Львове поместили в бокс-изолятор студента, который вернулся больным из Китая. 19-летний молодой человек вернулся из Шанхая с кашлем и насморком. Симптомы болезни он почувствовал еще в Китае. Оттуда прилетел в Варшаву самолетом, а во Львов добирался автобусом. Дома родители вызвали ему "скорую помощь". После проверок выяснилось, что у него незначительный ринит, а в Китае украинец находился в 800 км от Уханя, где зафиксирован коронавирус.

В Китае, по данным СНБО, находятся около 10 тысяч украинцев. В СНБО сообщили, что на данный момент у граждан Украины в Китае нет никаких проблем и пообещали в случае необходимости эвакуировать часть граждан. Но пока такой необходимости в СНБО не видят.

Тем не менее посольство Украины в Китае сегодня настойчиво рекомендовало украинцам покинуть территорию КНР из-за стремительного распространения заболевания.

При этом со следующей недели Украина прекратит прямое авиасообщение с Китаем.

Тем временем на панике решили нажиться мошенники. В Украине уже начали продавать фейковые вакцины от коронавируса за 2500 гривен, якобы разработанные в Израиле. Такое объявление можно найти на сайте интернет-объявлений olx.ua. Чтобы напугать потенциальных покупателей мошенники написали, что китайский вирус уже добрался до Украины.

Кроме того, начали продавать "модные защитные маски" с припиской, что они уберегут от коронавируса.

Стандартные хирургические маски нельзя считать эффективным средством защиты от вирусов, передающихся воздушно-капельным путем (у них нет специального фильтра, они неплотно прилегают к лицу и оставляют незащищенными глаза). Но все же они могут снизить риск заражения.

Что происходит в Китае

В Китае растет список жертв нового коронавируса. За прошлые сутки число смертей выросло до 106 человек. Общее количество заболевших - около 4 600 человек. Из них 976 человек находятся в тяжелом состоянии. В Пекине выявлен 91 инфицированный и зарегистрирован один погибший. Единственный округ, где пока не обнаружен ни один случая заражения - Тибетский автономный округ.

В комитете по делам здравоохранения КНР считают, что пик распространения нового типа коронавируса наступит через 7-10 дней.

Фото: Caixin Global

Мэр Уханя, откуда начал распространяться вирус, Чжоу Сяньван заявил, что собирается уйти в отставку, чтобы таким образом признать вину перед жителями города и извиниться. Город, население которого составляет около 10 миллионов, остается заблокированным. Внутри него не ходит общественный транспорт, что доставляет немал неудобств, ведь Ухань разделяет река Янцзы.

Тем, кто находится под наблюдением или карантином по месту жительства доставляют продукты и готовые обеды. Студентов в кампусах уханьских университетов обеспечили питанием, чтобы они лишний раз не выходили на улицы. При этом городские власти признали, что меры далеки от совершенства. Некоторые водители отказываются доставлять грузы в больницы, есть случаи нехватки продуктов и лекарств в магазинах и аптеках.

Ситуация в мире

За пределами Китая обнаружили 37 заболевших - в США, Канаде, Франции, Южной Корее, Японии, Таиланде, Непале, Вьетнаме, Малайзии, Австралии, Сингапуре, Камбодже, Шри-Ланке, Непале, Германии.

71% заболевших - это мужчины. Среди пациентов люди в возрасте от двух до 74 лет.

Фото: Caixin Global

В Германии 33-летний пациент заразился на работе. Он контактировал с китайской коллегой, прилетевшей из Шанхая на прошлой неделе.

В Японии 60-летний мужчина заразился, не посещая Китай. Водитель туристического автобуса подхватил вирус от группы туристов из Уханя.

В Париже госпитализировали китайскую пару, приехавшую во Францию 18 января. В Бордо госпитализировали 48-летнего китайского гражданина, который работает во французской винной индустрии. Он прилетел из Уханя.

Смертельных случаев за пределами Китая пока не было.

ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока не объявляет режима международной чрезвычайной ситуации.

Тем временем группа ученых в Гонконге заявила о разработанной вакцине против коронавируса, однако использовать ее можно будет лишь после клинических испытаний на людях, что произойдет, по самым оптимистичным оценкам, лишь в следующем году.