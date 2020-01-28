Пока в Китае свирепствует опасный коронавирус, в Украине растет число заболевших традиционными гриппом и ОРВИ. В Киеве из-за увеличения заболевших, на карантин закрыли одну школу полностью и восемь частично.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на брифинге во вторник, передает 28 января пресс-служба администрации.

Учебный процесс приостановлен в школах в Голосеевском, Дарницком, Оболонском, Печерском и Святошинском районах. Отмечается, что руководители учебных заведений имеют право самостоятельно принимать решение о закрытии школ на карантин.

В Киеве за последнюю неделю наблюдается повышение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ на 19%, которое произошло за счет детей: 6 733 ребенка (повышение на 25,9%) и 4 187 взрослых (повышение на 9,4%).

Сейчас интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода и ниже базового эпидемического порога на 51,8%. На данный момент зарегистрировано около 11 тыс. больных гриппом и ОРВИ. "В структуре общей заболеваемости дети составляют около 62%. Среди школьников заболеваемость выросла почти на 40%, это 2 869 случаев", - сообщил Поворозник.

Поворозник также отметил, что в 2020 году вакцинировано около 51 тыс. человек, что является лучшим результатом по Украине.

Напомним, что все школы Черкасс закрыли на карантин.

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