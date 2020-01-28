Мэр Уханя Чжоу Сяньван заявил о намерении уйти с должности в знак признания вины перед жителями города, в котором произошла первая вспышка коронавируса.

Об этом он заявил в интервью на Центральном китайском телевидении (CCTV).

"Если это поможет сдерживанию распространения вируса, я хотел бы подать в отставку и принести таким образом свои извинения", - сказал мэр города. Он добавил, что решение закрыть Ухань было "действительно жестким".

"Что касается города с более чем 10-миллионным населением, то такое решение было принято впервые в истории человечества, - подчеркнул Чжоу Сяньван. - Мы закрыли город, чтобы сдержать распространение вируса, но боюсь, что тем самым заработали плохую историческую репутацию. Человеческие существа прошли через очень многие риски в процессе своей эволюции, такие, например, как черная смерть, моровая язва, оспа. Мы не можем предсказать, насколько серьезной будет нынешняя опасность, поэтому были вынуждены закрыть город".

"Мы предоставляем бесплатно продукты, готовые обеды и медицинское обслуживание тем, кто находится под наблюдением или карантином по месту жительства. Однако некоторые из этих мер все же далеки от совершенства", - признал мэр. Он подтвердил случаи отказа водителей транспорта доставлять грузы в медучреждения из-за опасения заразиться.

Как сообщалось, в больницах и клиниках Уханя выстроились огромные очереди желающих пройти медицинское обследование. Есть случаи паники, нехватки продуктов, медицинских масок. Многие жители недовольны прекращением транспортного сообщения между районами города, расположенными на разных берегах Янцзы.

Ранее сообщалось, что украинцев призвали покинуть территорию Китая из-за распространения коронавируса.

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