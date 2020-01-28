Экс-нардеп Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко", а ныне - член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, в обязанности которого входит обучение руководства и работников госпредприятия этическому поведению и борьба с коррупцией, заработал 136 тысяч гривен за январь.

Данные о заработной плате председатель комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции акционерного общества "Укрзализныця" обнародовал в своей декларации о доходах от 25 января.

Лещенко указал в графе о зарплате сумму в 136 330 гривен зарплаты, которую он получил 15 января. За какой период произведена выплата в документе не указывается.

Фото: public.nazk.gov.ua

Как сообщала "Страна", на должность члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Лещенко был назначен 18 декабря прошлого года. Помимо Лещенко членами комитета "Укрзализныци" также назначены Адомас Аудицкас и Андерс Ослунд.

А после того, как поползли слухи о небывалой зарплате на должности в предприятии (около 600 тыс. гривен), Лещенко отказался раскрывать правду о размере выплат, ссылаясь на то, что член Набсовета не имеет на это права.