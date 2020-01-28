Словацкие автоперевозчики с утра вторника, 28 января, блокируют 14 пограничных переходов с Польшей, Чехией, Венгрией и Украиной. По мнению транспортников, дорожный налог, который платят предприниматели за проезд грузовиков по всей стране, является слишком высоким.

Об этом сообщает RMF24.

В целом перевозчики блокируют 14 пограничных переходов с Польшей, Чехией, Венгрией и Украиной. Они не пропускают грузовики, которые хотят въехать в Словакию и из нее уехать. Они утверждают, что акция протеста не распространяется на легковые автомобили и проезд спасательных машин.

Как отмечается, автоперевозчики возобновили акции протеста, которые были приостановлены 13 января после обращения премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини.

Представители словацких министерств финансов и транспорта не согласились с требованиями снизить дорожные налоги и увеличить скидки на проезд по дорогам и автомагистралям в зависимости от пробега грузовиков и преодоленного расстояния.

По мнению транспортников Словакии, дорожный налог, который платят предприниматели за проезд грузовиков по всей стране, является вторым по величине в ЕС.

Отметим, буквально несколько дней назад у международного пункта пропуска Краковец на границе с Польшей люди в знак протеста подожгли шины.

Напомним, что операторы ГТС Украины и Словакии подписали договор о транзите газа.

Также мы писали о том, что из Украины в Словакию между листами фанеры попытались провести 374 кг героина.