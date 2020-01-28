В Украине анонсировали "декоммунизацию" системы социального страхования. Отчетность Пенсионного фонда Украины, Фонда социального страхования и Фонда безработицы будет адаптирована под международные стандарты.

С такой инициативой выступили представители партии "Слуга народа", которые работают в комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Подробно о грядущих изменениях рассказала председатель парламентского комитета Галина Третьякова во время брифинга.

Во время своего выступления Третьякова назвала существующую систему госстрахования "советской": "Я бы хотела бы проанонсировать эту реформу как "декоммунизацию системы социального страхования", которую мы имеем сейчас в Украине".

Глава комитета отметила, что первоочередной задачей является перевод учета фондов социального страхования на международные стандарты финансовой отчетности.

"Второй шаг - после того как настроен учет, с которого мы должны получать правильную информацию... нужно получить финансовую отчетность на базе этого учета", - отметила Третьякова.

Третьим и последним шагом реформы, по словам Третьяковой, является рассчет процента от заработной платы, который покроет обеспечение рисков временной и постоянной утраты трудоспособности.

"Но эту задачу только первое, первый шаг для того, чтобы мы перешли к частному страхованию, и пригласили после такого учета и такой отчетности к страхованию рисков временной и постоянной утраты трудоспособности частных страховщиков Украины", - сказала Третьякова.

Видео: YouTube/ Укрінформ

Ранее в Фонде социального страхования раскрыли данные о количестве украинцев, которые воспользовались больничными. Так, по итогам прошлого года больничные выплаты получили почти 2,2 млн работающих. Там также рассчитали размер среднего больничного пособия.

Также в декабре прошлого года Верховная Рада проголосовала за законопроект, который призван стабилизировать функционирование системы общеобязательного государственного социального страхования. Проект закона предусматривает, что с начала этого года начнут действовать электронные больничные.