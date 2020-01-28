Звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая звезда" (посмертно) присвоено погибшим при пожаре в здании Одесского колледжа экономики преподавателю высшей математики и информационных дисциплин Анне Бортюк и командиру отделения государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, прапорщику службы гражданской защиты Сергею Шатохину. Об этом говорится в Указе президента Украины Владимира Зеленского, опубликованном на сайте главы государства.

В Указе уточняется, что погибшие удостоены наград "за героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара".

Напомним, 43-летняя преподаватель колледжа Анна Борюк, по словам очевидцев, до последнего помогала студентам выбраться из пылающего здания, а сама не успела спастись. Позже спасатели обнаружили ее тело в районе второго этажа.

Анна Бортюк. Фото: Facebook/Анна Бортюк

Как рассказали сослуживцы 43-летнего Сергея Шатохина, в тот роковой день он по приставной лестнице полез на третий этаж горящего колледжа со стороны двора. В этот момент из окна, спасаясь от огня, выпрыгнула студентка, которая сбила его с лестницы, и они оба упали вниз, проломив крышу пристройки. Пожарный был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Спасти его врачам не удалось. Вечером 7 декабря Сергей умер в больнице. У него остались жена и трое детей.

Сергей Шатохин. Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала, что утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар. Площадь пожара достигла 4 тыс. кв. м. и забрала 16 человеческих жизней.

Также мы сообщали, что в полиции назвали основную версию смертельного пожара в колледже Одессы.