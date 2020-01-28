Бывший король Бельгии Альберт II после многолетнего судебного разбирательства признал, что является биологическим отцом художницы Дельфины Боэль. Последняя судилась с экс-королем семь лет. Альберт II сдал тест ДНК под угрозой гигантского штрафа.

Заявление адвокатов экс-монарха приводит бельгийское издание Het Nieuwsblad.

В нем отмечено, что 85-летний Альберт II всегда уважал отношения 51-летней Боэль с ее юридическим отцом, промышленником Жаком Боэлем и не вмешивался в ее воспитание. "Но спустя более 40 лет госпожа Дельфина Боэль решила разорвать юридическую, социальную и эмоциональную связь со своим отцом и сменить семью. (Она добилась этого) посредством длительной и болезненной процедуры, которая… не учитывала право вовлеченных сторон на частную жизнь", - говорится в заявлении.

Адвокат Дельфины Боэль Марк Уйттендале ответил, что признание отцовства принесло его клиентке облегчение, но не залечило ее эмоциональную травму.

"Последние годы были кошмаром. У нее был юридический отец, который (не оспаривал отцовство), но не любил ее. И у нее был биологический отец, который грубо отверг ее", - сказал Уйттендале. Он добавил, что тон заявления Альберта II ранил Дельфину Боэль, так как жертвой в нем представлен бывший монарх, а не его дочь. "Мужчины иногда делают вещи, за которые должны брать ответственность. Он не делал этого годами", - считает адвокат.

Дельфина Боэль родилась в 1968 году. В то время ее мать, баронесса Сибилла де Селис Лоншан уже четыре года была замужем за Жаком Боэлем.

Они развелись в 1978 году. Дельфина все детство считала Боэля своим отцом; только в 1985 году мать рассказала, что на самом деле она дочь принца Альберта Льежского (в 1993 году он станет королем Бельгии Альбертом II). Дельфина долго молчала об этом. Широкая публика узнала о внебрачной дочери монарха только в 1999 году - из неофициальной биографии его жены королевы Паолы, которую написал журналист Марио Даннилс.

Разразился скандал; король признал, что в 1970-х они с королевой прошли через семейный кризис, но отрицал существование внебрачной дочери. Сообщалось, что Дельфина Боэль пыталась встретиться с Альбертом II неофициально, но тот отказался ее видеть.

В 2013 году Альберт II отрекся от престола по состоянию здоровья и потерял юридическую неприкосновенность. Дельфина Боэль тут же подала на него в суд, требуя признать отцовство. Сибилла де Селис Лоншан поддержала притязания дочери и впервые публично рассказала о романе с Альбертом II. По ее словам, их отношения продолжались с 1966 по 1984 год. Принц не испугался ее беременности и после родов часто навещал ее. "Дельфина была плодом любви. Альберт не годился в отцы, но был очень мил с ней", - сказала баронесса де Селис Лоншан.

Судебная тяжба между Дельфиной Боэль и Альбертом II длилась семь лет. Ключевой поворот в ней произошел в мае 2019 года, когда суд обязал бывшего короля сдать тест ДНК. Если бы он не выполнил требование, ему грозил штраф в пять тысяч евро за каждый день просрочки.

Альберт II сдал тест через две недели, но его результаты держали в секрете, пока Кассационный суд Бельгии - высшая судебная инстанция в стране - в декабре 2019 года не отклонил апелляционную жалобу бывшего короля и не поставил таким образом точку в разбирательстве.

Признание отцовства не позволит Дельфине Боэль получить титул принцессы или встать в очередь на престол, но позволит претендовать на наследство Альберта II, который уже пообещал внести ее в свое завещание. Состояние бывшего короля оценивается в 200-300 миллионов евро, Дельфина может претендовать на восьмую его часть. Но ее адвокат Марк Уйттендале подчеркнул, что его клиентка судилась с экс-монархом не ради денег. По его словам, в противном случае ей было бы выгоднее остаться единственной законной дочерью Жака Боэля, семье которого принадлежат активы на 1,7 миллиарда евро.

Дельфина Боэль и ее адвокат Марк Уйттендале Фото: Stephanie Lecocq/EPA

Напомним, что в ноябре суд обязал монарха Бельгии пройти ДНК-тест на отцовство.

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