В Национальной полиции Украины в Черниговской области возбудили уголовное дело против одного из ресторанов Прилук из-за советской символики и портретов коммунистических лидеров.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается, дело возбуждено по статье "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики". Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в 2015 году в Украине был принят закон о декоммунизации, предусматривающий, в частности, осуждение коммунистического режима СССР, открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб и запрет на использование советской символики. В рамках исполнения закона переименовывали города, улицы, демонтировали памятники советским вождям и деятелям. Многие памятники националистические организации сносили без согласования с местными властями.

Ранее сообщалось, что под Одессой задержали украсившего автомобиль советской символикой иностранца.

Также мы писали, что мужчине под Одессой дали условный срок за советский флаг и надпись "Отечественная война" на 9 мая.