В Украине появились аферисты, размещающие в интернете объявления о продаже вакцин от коронавируса. Подобные сообщения оставляют мошенники, которые могут воспользоваться доверчивостью украинцев на фоне зафиксированного случая некитайского типа коронавируса в стране.

Одно из таких объявлений появилось на сайте интернет-объявлений olx.ua, сообщают журналисты "РБК-Украины". Отметим, что в настоящее время объявление удалено.

"Вакцину от коронавируса" владельцы из Харькова готовы были продать за 2500 гривен. В описании товара они указывали, что "вакцина" против опасного вируса разработана в Израиле лучшими специалистами. Кроме того, мошенники решили напугать украинцев тем, что коронавирус уже добрался к нам из Китая.

Скриншот объявления мошенников о продаже вакцины

Также на сайте периодически появляются и удаляются объявления о масках, которые якобы могут защитить от "коронавируса". Модные изделия готовы продать от 15 до 350 гривен. По всей видимости, аферисты еще не придумали товар, на который "клюнут" доверчивые украинцы.

Отметим, что по данным Минздрава и мэрии Киева, в Украине нет ни одного случая заражения уханьской пневмонией. Зафиксированный в Киеве случай заболевания коронавирусом не является тем штаммом, который сейчас распространяется в Китае.

Несколько стран действительно разрабатывают вакцину, но в данное время действенность ни одной из вакцин не была подтверждена, поэтому не стоит доверять тому, что продают люди в сети.

Как сообщала "Страна", украинцев призвали покинуть территорию Китая из-за распространения коронавируса.