С 1 апреля в Украине собираются ввести электронный больничный лист. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль. Он уточнил, что процесс выдачи электронного больничного будет автоматизирован. Врачи будут подписывать документ своей цифровой подписью в электронной системе, а затем информация через реестр в Пенсионном Фонде автоматически попадет в Фонд соцстрахования, где будут знать, что человек заболел и должен получить компенсацию, поскольку является плательщиком единого социального взноса. Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики.

"У больничного будет фиксированный срок. Сейчас в стране работают протоколы. Каждая болезнь в среднем имеет соответствующее количество дней для лечения. Например, определенной болезнью человек болеет 6 дней. Больничный сразу открывается на 6 дней. Он открывается закрытым. Если человек поправил свое здоровье, то может не идти к врачу, чтобы закрыть больничный, а просто выходит на работу. Если же человек требует еще лечения, то обращается снова к врачу и в день закрытия предыдущего больничного открывается новый", - объяснил Коваль.

По словам Коваля, это позволит отслеживать, выдал ли больничный профильный врач.

"У нас нередки случаи, когда врачи дают документы по болезням, которые не соответствуют их профилю, а это - потенциальные коррупционные риски. Также мы сможем бороться и отслеживать потенциальные "схемы", когда "на больничный" идет половина сотрудников предприятия, которые фактически продолжают работать, но получают еще и выплаты из Фонда соцстрахования ", - пояснил Коваль.

Ранее "Страна" писала о том, что в Фонде соцстраха подсчитали, кто и сколько больничных получил в прошлом году.

Также мы сообщали, как Кабмин разблокировал выплаты больничных и декретных.