Народный депутат от "Слуги Народа" Ирина Аллахвердиева, которая приходила в Верховную Раду с сумкой за 46 тысяч гривен, попала в ДТП. В происшествии в центре Николаева никто не пострадал.

Об этом сообщает местное издание "Новости-N".

Так, дорожно-транспортное происшествие при участии "слуги народа" Аллахвердиевой случилось в воскресенье, 26 января, однако известно о нем стало только сегодня. По данным издания, нардеп ехала на "Lexus NX200" по улице Пушкинской от Ингульского моста в направлении кольца с Центральным проспектом.

ДТП с участием Ирины Аллахвердиевой. Фото: Novosti-N

Сообщается, что за перекрестком с улицей Адмирала Макарова депутат попыталась заехать на парковочное место, расположенное справа по ходу движения автомобиля. Совершить данный маневр Аллахвердиева решила находясь в левом ряду. Перестраиваясь, она не пропустила автомобиль Mazda 323. В результате Lexus и Mazda столкнулись.

ДТП с участием Ирины Аллахвердиевой. Фото: Novosti-N

Стоит отметить, что пострадавших вследствие происшествия нет, повреждения получили только автомобили участников ДТП.

Напомним, что в ноябре под Киевом в серьезное ДТП попал уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба. Судя по опубликованному видео - детский омбудсмен поехал на красный свет, и справа на перекрестке в него влетел другой автомобиль.

Ранее мы писали, что в центре Харькова иностранный студент за рулем "еробляхи" протаранил авто депутата горсовета Игоря Черняка.