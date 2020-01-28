В среду, 29 января, в Украине ожидается осложнение погоды из-за активных атмосферных фронтов. Из-за понижения температуры в ряде областей выпадет мокрый снег, пройдут дожди, появится сильный, до штормового ветер.

Об этом 28 января сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Активные атмосферные фронты в среду, 29 января, обусловят в Украине осложнения погоды. Пройдут дожди", - пишет она.

Диденко отмечает, что в связи с понижением температуры воздуха на западе, а также в Винницкой и Житомирской областях, выпадет преимущественно мокрый снег, местами ожидается налипание мокрого снега. Появится сильный, до штормовых порывов, ветер южного направления.

По данным синоптика, температура воздуха в Украине в течение дня среды ожидается в пределах 0...+4 градусов, на юге +4...+8 градусов, в Крыму +6...+10 градусов.

В Киеве завтра также ожидается смена погоды. "Пройдут дожди, в районе 19 часов дождь может переходить в мокрый снег. Усилится ветер до сильного. Температура воздуха будет невысокой, 0...+2 градуса", - отмечает Диденко и резюмирует: "Словом, погода завтра имеет все шансы получить категорию "какибяки".

Фото: facebook.com

Напомним, что синоптик обещает дождь с мокрым снегом и похолодание уже в четверг.

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