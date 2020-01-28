Украинец, который прибыл из Китая с признаками ОРВИ, находится в удовлетворительном состоянии. У него наблюдается незначительный ринит.

Об этом сообщили в областной инфекционной клинической больнице и Львовском областном лабораторном центре Минздрава Украины, пишет пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

"Проведен экспресс-анализ на грипп - результат негативный. Наблюдается незначительный ринит. Осуществляется комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Все повторные контрольные анализы отправлены в ЦОЗ Минздрава Украины и лабораторный центр", - говорится в сообщении.

Накануне 19-летний молодой человек вернулся из Китая с кашлем и насморком. Симптомы болезни он почувствовал несколько дней назад, еще в Китае. Из Шанхая студент прилетел в Варшаву самолетом, а из Польши во Львов ехал автобусом. Уже дома родители вызвали ему "скорую помощь". Сейчас молодой человек в специальном боксе-изоляторе.

По словам врачей, в Китае молодой человек находился в 800 км от города, где зафиксирован коронавирус.

Как писала "Страна", в Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Предварительно установлено, что источником могут быть животные.

По состоянию на конец понедельника, 27 января, в Китае были подтверждены 4515 случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа. На данный момент от этой болезни умерли 106 человек.

Случаи заболевания уже подтверждены в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Малайзии, Непале, РФ, Франции, Германии, Австралии, Камбодже.

В Украине по состоянию на 27 января не было выявлено ни одного случая коронавируса 2019-nCoV.

Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов (40 видов), которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание.