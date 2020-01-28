В странах Европы могут исчезнуть монеты номиналом в 1 и 2 евроцента (около 25-50 коп, - Ред). Такое решение приняла Еврокомиссия, чтобы сэкономить на производстве монет, их учете и транспортировке.

Как сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на рабочую программу Еврокомиссии, президент Еврокомиссии Урсула фон Ляйнен предложила изъять из обращения монеты номиналом в один и два евроцента.

Инициатива под номером 43 значится в списке как "Предложение по унифицированному округлению". Такое решение основано на отчете Еврокомиссии за 2018 год, согласно которому все больше стран еврозоны округляют цены до пяти центов. В рабочей программе также есть инициатива по криптовалюте, ее Еврокомиссия планирует представить в третьем квартале 2020 года.

Как сообщала "Страна", президента Украины Владимира Зеленского также просят отменить металлические монеты из-за того, что "они всех раздражают", а у слабовидящих - проблемы.

Ранее в НБУ рассказали, что с января по октябрь этого года максимально ушли в утиль изношенные монеты номиналом 50 копеек и изношенные банкноты номиналом 200 грн.