Жителей Киева и гостей столицы попросили воздержатся от прогулок по Лысой горе на улице Саперно-Слободской в Голосеевском районе. На территории исторической местности продолжают находить взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны.

Об этом говорится в сообщении на сайте музея "Київська фортеця".

Как сообщается, с начала обследовательских работ в мае 2018 года на наличие опасных предметов специалисты осмотрели лишь 30 гектаров из 131 на Лысой горе. Причинами этому называют сложность рельефа, глубину залегания и "засоренность" территории колючей проволокой.

Кромет того, представители музея в целях безопасности призвали гидов не проводить экскурсии по Лысогорскому форту, так как они не могут гарантировать людям безопасность.

Фото обнаруженных снарядов на Лысой горе:

Фото: kyiv-fortress.org.ua

Во время обороны Киева в 1941 году лысогорский форт был занят киевскими ополченцами. Утром 19 сентября, когда войска 37-й армии по приказу уже отступили из Киева, ополченцы всё ещё продолжали оборонять старый форт. По-видимому, их оставили прикрывать отход главных сил. Но к обеду противник сломил их сопротивление, захватив около 300 пленных. Во времена немецкой оккупации в подземельях расположилась база танков "Тигр" (их остатки и теперь находят даже на поверхности). Немецкие войска при отступлении подорвали входы в подземелья.

Ранее сообщалось, что возле Шулявского путепровода нашли уже больше сотни боеприпасов времен Второй мировой.

Также мы писали, что под Николаевом взрывотехники ликвидировали мину, а нашли еще 1622 старых боеприпаса.