По состоянию на вторник, 28 января, в Киеве не зафиксировано ни одного случая смертоносного китайского коронавируса. Об этом на брифинге заявил заместитель главы Киевской администрации Николай Поворозник. По его словам столица готова противостоять гриппу и ОРВИ, к которым относится и коронавирус.

"Насчет китайского коронавируса – в Киеве не зафиксировано ни одного случая заражения", - заявил Поворозник.

Замглавы КГГА призвал жителей столицы быть внимательными к состоянию своего здоровья и при малейших проявлениях болезни (температура, затрудненное дыхание, кашель) обращаться к своему семейному врачу и выполнять его рекомендации.

"Город полностью готов и технически, и технологически оказывать медпомощь. Хотел бы обратиться к киевлянам с просьбой не заниматься самолечением и при малейших симптомах заболевания обращаться к семейному врачу", - сказал он.

По словам Николая Поворозника, различные виды коронавирусов диагностируют с 1979 года, и в Киеве есть несколько лабораторий с необходимыми реагентами для проведения исследований. Также столица обеспечена тестами для выявления различных типов штаммов вируса гриппа, а тестами для выявления китайского коронавируса медучреждения обеспечат "как только они появятся в Украине".

Ранее "Страна" писала о том, что в Германии выявлен первый случай коронавируса из Китая, пациент полностью изолирован.

Также мы сообщали, что первый случай смерти от нового коронавируса зафиксирован в столице Китая.