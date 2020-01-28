Спустя два года после смерти Леонида Каденюка его могила до сих пор не обустроена. Проект мемориала уже разработан, его реализация будет оплачена из госбюджета.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

Зеленский возмутился фактом того, что за эти годы государство не смогло решить вопрос обустройства могилы героя Украины, несмотря на то, что на похоронах в 2018 году присутствовали первые лица страны.

"Нам должно быть за это стыдно", - заявил Зеленский и добавил: "Насколько мне известно, проект мемориала существует. Финансирование государство берет на себя, о чем мы договорились с правительством".

Сегодня, 28 января, первому космонавту в истории Украины исполнилось бы 69 лет.

"Мы очень часто начинаем ценить своих героев только после того, как они уходят от нас. А иногда не ценим даже тогда, когда их с нами уже нет. Такое отношение со стороны государства нужно менять раз и навсегда", - отметил Зеленский.

Скриншот: Facebook/ Володимир Зеленський

Напомним, что президент Владимир Зеленский упомянул космонавта Леонида Каденюка в своем новогоднем обращении к украинцам.

Также мы писали о том, что власти Киева отказались назвать одну из улиц столицы в честь Каденюка и приняли решение запретить называть улицы в честь людей, которые умерли менее двух лет.